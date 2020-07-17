若手作家８人、みずみずしい感性の作品展　鹿児島市のギャラリー

(2020/07/17 06:30)

宮崎の若手作家による絵画や陶器が並ぶ「北東の風」展＝鹿児島市のギャラリー白樺

宮崎県を中心に活動する若手アート作家８人によるグループ展「北東の風」が、鹿児島市のギャラリー白樺で開かれている。みずみずしい感性で作られた器や絵画など約１３０点が並ぶ。２１日まで。小林達史さん（３３）はアクリル絵の具を使い、カワセミやウグイスを日本画のように優雅に表現。サンドペーパーに絵を描く安藤宜晃さん（３５）は、花やイスが朽ちていくさまを独特のタッチで表した。山もとさえこさん（４０）は、桃太郎や浦島太郎といった昔話のキャラクターを親指大の陶人形に仕立てた。同ギャラリーアートディレクターの川野通仁さん（６３）は「鹿児島の作家とはまた違う作風。若者の勢いを感じて」と話す。