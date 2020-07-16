TOP鹿児島のニュース 社会 災害・防災

遺体は不明配達員　南さつま・万之瀬川

(2020/07/16 23:01)
南日本新聞ニュース
　大雨となった６日の早朝から行方不明となっていた南さつま市金峰町白川、南日本新聞配達員神野久雄さん（６３）について、南さつま署は１６日、同市金峰の万之瀬川河川敷で１４日見つかった身元不明の遺体を、神野さんと確認した、と発表した。県内の豪雨による死者は１人。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ