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火星探査機搭載Ｈ２Ａロケット４２号機、２０日打ち上げ　三菱重工

(2020/07/17 15:00)
南日本新聞ニュース
　三菱重工業は１７日、２０日午前６時５８分、南種子町の種子島宇宙センターから、Ｈ２Ａロケット４２号機を打ち上げる、と発表した。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）・ドバイの宇宙機関が開発した火星探査機「ＨＯＰＥ（ホープ）」を搭載。当初、１５日午前５時５１分に予定していたが、悪天候のため延期していた。
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