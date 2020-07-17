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ランニング桜島、初の中止

(2020/07/17 17:00)
南日本新聞ニュース
　新型コロナウイルス感染拡大を受け、１２月６日に鹿児島市で開催予定だった第４１回ランニング桜島の中止が１７日、決まった。大会中止は初めて。５キロ、１０キロ、ハーフマラソンに計５０００人ほどの参加が見込まれていた。
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