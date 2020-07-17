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新型コロナ　鹿児島県内の感染者ゼロ　６月３０日以来

(2020/07/17 17:55)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県と鹿児島市は１７日、新型コロナウイルスの新たな感染者はゼロだったと発表した。県内の感染者ゼロは６月３０日以来。

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