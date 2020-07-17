鹿相信、１人乗りＥＶ「コムス」導入　ＳＤＧｓの一環

(2020/07/17 22:00)

導入した電気自動車「コムス」の前でテープカットをする鹿相信の永倉悦雄理事長（中央）ら＝鹿児島市本部ビル

鹿児島相互信用金庫は営業用車両に１人乗り電気自動車「コムス」５台を導入し、１７日、鹿児島市の本部ビル駐車場で出発式を開いた。鹿相信によると、県内の金融機関で採用するのは初めて。ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の取り組みの一環。車体後方にＳＤＧｓのロゴマークをあしらい、県内での普及を図る。本店と荒田（同市）、大小路（薩摩川内市）、長島、鹿屋の各支店に配置し、今後は台数を増やすことも検討していくという。コムスは、走行中の二酸化炭素や大気汚染物質の排出がゼロの、１００％電気自動車。最高速度は時速６０キロ、１回の充電で５０キロ以上運転できる。鹿相信の永倉悦雄理事長は「小さな取り組みではあるものの、環境を含めたＳＤＧｓの活動に興味を持ってもらえれば」と話した。