子育て積極支援企業に３団体認定　鹿児島労働局

(2020/07/17 23:00)

「くるみん」認定企業の関係者ら＝鹿児島市

鹿児島労働局は、子育て支援に積極的な企業として社会福祉法人敬天会（姶良市）、医療法人クオラ（さつま町）、医療法人起生会（鹿児島市）を「くるみん」に認定し１７日、通知書を交付した。くるみんは国の認定マーク。敬天会は男性初の育児休業取得者が誕生した。クオラは、妻が出産した男性職員のうち２７．３％にあたる６人が育休を取得。起生会も、男性職員が初めて育休を取り、全職員の意識の変化があったことなどが評価された。敬天会の大友良治法人理事長（６９）は「公的な認証があることで、職員の意識も変わる。今後も子育て支援など継続して取り組みたい」と話した。県内のくるみん認定は３８社となった。認定数は福岡に次ぎ九州で２番目に多い。