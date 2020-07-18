色彩華やかファン待望 キスリング展、鹿児島市立美術館で開幕
(2020/07/18 06:30)
エコール・ド・パリを代表する画家、モイズ・キスリングの作品を集めた「キスリング展」（南日本新聞社など主催）が１７日、鹿児島市立美術館で始まった。新型コロナウイルスの感染拡大で県内の展覧会は中止や延期が相次ぎ、久しぶりの大型展。美術ファンは、マスク姿で透明感あふれる色彩を堪能した。
色彩豊かなキスリングの作品を鑑賞する来場者＝鹿児島市立美術館
キスリング（１８９１～１９５３年）はポーランド出身。フランスに集まった異邦人の芸術家集団「エコール・ド・パリ」のリーダー的存在で、多くの文化人から慕われた。
会場では初期から晩年までの油彩や版画など約８０点を展示。タータンチェックのドレス姿の女性を描いた油彩「ベル＝ガズー（コレット・ド・ジュヴネル）」や、細部まで描き込まれた花が来場者を魅了する。
鹿児島大学教育学部１年の平山優さん（１８）と切田京美（ことみ）さん（１９）は「時代ごとにタッチが変わり、試行錯誤しているのが伝わってきた。明暗の差で色を際立たせていて、迫力がある」と見入った。
同展は９月６日まで。観覧料は一般１０００円、高大生８００円、小中生６００円。
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