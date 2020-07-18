鹿児島県警交機隊警官がコロナ感染　鹿屋

(2020/07/18 06:00)

鹿児島県警は１７日深夜、鹿屋署敷地にある県警交通機動隊大隅分駐係の２０代男性警察官が、新型コロナウイルスに感染していることが判明した、と発表した。同日ＰＣＲ検査を受けた。発熱等の症状はなく、自宅待機となっている。県警職員の感染者は初めて。県警によると、警察官は県が１７日に発表した集計には含まれていない新規患者。同署敷地内の同隊庁舎を消毒し、接触した職員は自宅待機させるなど感染防止対策を実施しており、今後も通常通り業務を行うとしている。