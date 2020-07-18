新型コロナ　鹿屋の１人感染発表、計１６４人に　鹿児島県

(2020/07/18 18:18)

鹿児島県は１８日、新型コロナウイルスの感染者を新たに１人確認したと発表した。鹿屋市の２０代男性で、鹿児島市天文館で起きたクラスター（感染者集団）との関連は確認されていない。１８日の感染発表は計２人で、県内の累計感染確認は１６４人となった。