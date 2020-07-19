Ｈ２Ａロケット 機体を射点へ移動
(2020/07/19 18:48)
２０日午前６時５８分に打ち上げ予定のＨ２Ａロケット４２号機が１９日午後４時５４分、約２５分かけて射点への移動を完了した。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の宇宙機関が開発した火星探査機「ＨＯＰＥ（ホープ）」を搭載する。
打ち上げに向け、射点へ移動するＨ２Ａロケット４２号機＝１９日午後５時前、南種子町中之上
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