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鹿児島Ｕ　Ｇ大阪Ｕ－２３に４－２で勝利

(2020/07/19 20:09)
先制点を決め喜ぶ、鹿児島ＵのＭＦ中原＝パナソニックスタジアム吹田
先制点を決め喜ぶ、鹿児島ＵのＭＦ中原＝パナソニックスタジアム吹田
　サッカーＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は１９日、大阪府のパナソニックスタジアム吹田でＧ大阪Ｕ－２３と戦い、４－２で勝利した。
　前半６分、ＭＦ中原が先制点を決める。３９分にもコーナーキックにＤＦ平出が頭であわせて追加点を奪った。
　後半２分には、ＭＦ牛之浜のクロスにＦＷ馬場が右足で合わせて３点目。その後もＭＦ三宅が追加点を奪って突き放した。
　鹿児島Ｕの次戦は２５日、大阪府のヤンマースタジアム長居でＣ大阪Ｕ－２３と対戦する。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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