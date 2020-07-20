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Ｈ２Ａロケット４２号機打ち上げ

(2020/07/20 06:59)
まばゆい光を放ちながら上昇するＨ２Ａロケット４２号機＝２０日午前６時５８分、南種町中之上
まばゆい光を放ちながら上昇するＨ２Ａロケット４２号機＝２０日午前６時５８分、南種町中之上
　三菱重工業は２０日午前６時５８分、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の宇宙機関が開発した火星探査機「ＨＯＰＥ（ホープ）」を載せたＨ２Ａロケット４２号機を、南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げた。
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