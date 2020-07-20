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火星探査機搭載　Ｈ２Ａロケット４２号機打ち上げ成功　種子島宇宙センター

(2020/07/20 07:58)
上昇するＨ２Ａロケット４２号機＝２０日午前６時５８分、南種子町中之上
上昇するＨ２Ａロケット４２号機＝２０日午前６時５８分、南種子町中之上
まばゆい光を放ちながら上昇するＨ２Ａロケット４２号機＝２０日午前６時５８分、南種子町中之上
まばゆい光を放ちながら上昇するＨ２Ａロケット４２号機＝２０日午前６時５８分、南種子町中之上
ＵＡＥの火星探査機「ＨＯＰＥ」のＣＧ＝ムハンマド・ビン・ラシード宇宙センター（ＭＢＲＳＣ）提供　
ＵＡＥの火星探査機「ＨＯＰＥ」のＣＧ＝ムハンマド・ビン・ラシード宇宙センター（ＭＢＲＳＣ）提供　
　２０日午前６時５８分、南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げられたＨ２Ａロケット４２号機は、約１時間後、所定の軌道で、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）・ドバイの宇宙機関の火星探査機「ＨＯＰＥ（ホープ）」を分離し、打ち上げは成功した。
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