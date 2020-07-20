奄美、観測史上最も遅い梅雨明け　期間最長の７２日間

(2020/07/20 11:14)

広場からの眺めを楽しむ観光客＝２０日午前１０時５５分ごろ、奄美市の大浜海浜公園

鹿児島地方気象台は２０日、奄美地方が梅雨明けしたとみられる、と発表した。平年は６月２９日。１９５１年の統計開始以降、最も遅い。梅雨入りは５月１０日ごろで、梅雨の期間（梅雨入りと梅雨明けの日を含む）は７２日間と過去最長だった。梅雨前線が停滞し、梅雨が長期化した。