TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島市で新たに５人感染確認　県内計１７０人

(2020/07/20 17:09)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの感染者を新たに５人確認したと発表した。５０代から９０代の男女。６０代の男女２人は19日に感染が確認された９０代女性の接触者。５人全員とも鹿児島市天文館のショーパブとのクラスター（感染者集団）との関連は確認されていない。県内の感染確認は計１７０人。

新型コロナまとめサイトはこちら
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ