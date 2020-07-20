新型コロナ　鹿児島市で新たに５人感染確認　県内計１７０人

(2020/07/20 17:09)

鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの感染者を新たに５人確認したと発表した。５０代から９０代の男女。６０代の男女２人は19日に感染が確認された９０代女性の接触者。５人全員とも鹿児島市天文館のショーパブとのクラスター（感染者集団）との関連は確認されていない。県内の感染確認は計１７０人。