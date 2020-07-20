垂水市新庁舎の住民投票 ８月２日告示、９日投開票
(2020/07/20 23:00)
海沿いのフェリー駐車場跡（錦江町）に鉄筋コンクリート４階建てを建設する現在の計画への賛否を二者択一で問う。総事業費は４２億８３００万円の見込み。結果に法的拘束力はないものの、尾脇雅弥市長は、反対が賛成を上回った場合、計画を白紙にすると明言している。
投票所は１５カ所あり、時間は午前７時～午後７時（大野、岳野地区は午後５時まで）。３～８日の午前８時半～午後８時、市役所別館駐車場で期日前投票を受け付ける。
６月２４日現在の選挙人名簿登録者数は１万２６３２人（男５９０８人、女６７２４人）。住民投票の成立要件となる投票率の規定はない。
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