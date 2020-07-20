垂水市新庁舎の住民投票　８月２日告示、９日投開票

(2020/07/20 23:00)

垂水市は２０日、市庁舎移転新築計画の賛否を問う住民投票を８月２日告示、９日投開票の日程で実施すると発表した。９日午後８時半から市民館で即日開票される。首長解職や議会解散請求など法律を根拠に制度化された住民投票と異なり、条例に基づく住民投票としては市町村合併関連を除き県内初。海沿いのフェリー駐車場跡（錦江町）に鉄筋コンクリート４階建てを建設する現在の計画への賛否を二者択一で問う。総事業費は４２億８３００万円の見込み。結果に法的拘束力はないものの、尾脇雅弥市長は、反対が賛成を上回った場合、計画を白紙にすると明言している。投票所は１５カ所あり、時間は午前７時～午後７時（大野、岳野地区は午後５時まで）。３～８日の午前８時半～午後８時、市役所別館駐車場で期日前投票を受け付ける。６月２４日現在の選挙人名簿登録者数は１万２６３２人（男５９０８人、女６７２４人）。住民投票の成立要件となる投票率の規定はない。