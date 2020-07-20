鹿児島県内の一部小中高で終業式 児童らマスク姿で通知表
(2020/07/20 22:00)
奄美市を除く奄美群島や種子島などの公立小中学校、一部の高校で２０日、１学期の終業式があった。新型コロナウイルス対策のため、児童らはマスク姿で臨み、夏休みに胸を躍らせていた。休校で不足した授業時間の確保に向けて鹿児島市や薩摩川内市など残る市町村は式を先延ばしし、夏休みを短縮する。
窓を開けた教室で通知表を受け取る児童＝龍郷町の龍郷小学校
龍郷町の龍郷小学校（児童２６人）では、感染防止のため体育館の窓を開け放し、マスクを着用して終業式が行われた。末松雅之校長は「コロナの影響で休校したが、皆が元気で、この日を迎えられてほっとしている。夏休みしかできないことに挑戦して」とあいさつ。児童代表の３年森田來斗（らいと）君は「割り算が得意になった。海で泳いだり、クワガタ虫を捕まえたりするのが楽しみ」と語った。
通知表を初めて受け取った１年の辺木（なべき）碧音（あおと）君は評価に満足そう。「一輪車で長い距離を走れるようになるのが目標。魚釣りにも行きたい」と笑顔で話した。
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