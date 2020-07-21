三基型枠工業が工場新設へ 霧島市と立地協定
(2020/07/21 13:00)
三基型枠工業（東京、松元晃一社長）は、霧島市横川の崎山工業団地に工場を新設する。８月着工し、来年４月に操業する予定。２０日、市と立地協定を結んだ。
ウェブ会議システムを使って開かれた立地協定調印式＝霧島市役所
同社は１９８８年設立。コンクリート用木製型枠の製造・販売を手掛け、２０１９年３月期の年商は６０億２０００万円。
九州に生産拠点を設けるのは初めて。鹿児島は国内４番目の生産拠点となり、沖縄支店と連携して九州地区の業務を担う。
工場は鉄骨平屋、延べ床面積７５０平方メートル。約７５００万円を投資し、初年度売り上げは５億円を見込む。新たに６人を雇用する。
新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、ウェブ会議システム「Ｚｏｏｍ」で東京本社と霧島市役所を結び、協定調印式があった。鹿児島市出身の松元社長は「生まれ故郷に恩返しがしたいと進出を決めた。社会貢献できる企業を目指し、精進していく」と述べた。
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