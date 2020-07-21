新型コロナ　鹿児島県内　新たに５０～９０代の５人感染確認　２０日発表

(2020/07/21 10:30)

感染の早期発見の重要性を訴える鹿児島市保健所の吉住嘉代子参事（右）と泉尾護所長（左）＝２０日、鹿児島市役所

鹿児島市は２０日、新たに５０～９０代の男女５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同市天文館のショーパブ「ＮＥＷ おだまＬｅｅ男爵」で発生したクラスター（感染者集団）との関連は不明。県が両日に確認した感染者はいなかった。県内でこれまでに確認された感染者は１７０人。うちクラスター関連は１１６人のまま。２０日に感染が確認されたのは５０代女性１人、６０代男性１人、６０代女性２人、９０代女性１人の計５人でいずれも同市在住。このうち５０代と９０代の女性２人は１８日に公表された６０代男性の接触者。９０代女性は在宅で医療・介護サービスを受けている。発熱やせき、喉の痛みが見られ、酸素吸入も行っていることから、市は中等症と判断している。現在、県内の医療機関に入院中。６０代女性１人はこの９０代女性の接触者だった。他の６０代男女２人は１９日に発表があった９０代女性の接触者だった。新たなクラスター発生の可能性について市保健所の吉住嘉代子参事は「これから進める職場や知人、家族への調査結果次第」と話した。県内では１９日時点で５３人が医療機関に入院し、宿泊施設や自宅待機している人はいない。７月以降の退院・退所は１０１人。