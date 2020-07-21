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アイガモ・ディスタンス 守って米作り　鹿児島・薩摩川内市

(2020/07/21 11:30)
草や虫とりをするアイガモたち＝１５日、薩摩川内市樋脇町市比野
草や虫とりをするアイガモたち＝１５日、薩摩川内市樋脇町市比野
水田でかいがいしく働くアイガモたち＝薩摩川内市樋脇町市比野　
水田でかいがいしく働くアイガモたち＝薩摩川内市樋脇町市比野　
　薩摩川内市樋脇町市比野の宮内岑さん（７６）の水田で、アイガモたちがかいがいしく虫取りや草取りをしている。

　宮内さんは日本有機（曽於市）が鹿児島大学と共同開発した「薩摩黒鴨」のひな１２羽を購入。田植えの約２週間後の５日に放した。カモたちは１日４回ほど、田んぼ脇の小屋から出て仕事をする。

　８アールで自家用米を栽培、２００９年からアイガモを導入している宮内さんは「８月末まで働いてくれる。おかげで農薬、化学肥料を使わずに済む」と目を細める。
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