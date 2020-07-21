新型コロナ　鹿児島市で新たに２人感染確認

(2020/07/21 17:05)

鹿児島市は２１日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２人確認したと発表した。８０代女性と２０代男性。天文館のショーパブで起きたクラスター（感染者集団）との関連は確認されていない。県内の感染確認は計１７２人。