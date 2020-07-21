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いぶすき菜の花マラソン、４０回記念大会を２２年に延期

(2020/07/21 22:00)
南日本新聞ニュース
　いぶすき菜の花マラソン大会実行委員会は２１日、指宿市で来年１月１０日開催予定の第４０回記念大会を、新型コロナウイルス感染予防のため再来年１月に延期することを決めた。

　大会の延期・中止は初めて。全国から参加するランナーが市中を走るため感染症対策に万全を期するのが難しいと判断した。例年多い発熱外来に支障をきたす恐れがあるなど、ボランティアの医療従事者や市民にも配慮。国内外から１万数千人の参加を見込んでいた。
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