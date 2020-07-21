いぶすき菜の花マラソン、４０回記念大会を２２年に延期
(2020/07/21 22:00)
大会の延期・中止は初めて。全国から参加するランナーが市中を走るため感染症対策に万全を期するのが難しいと判断した。例年多い発熱外来に支障をきたす恐れがあるなど、ボランティアの医療従事者や市民にも配慮。国内外から１万数千人の参加を見込んでいた。
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