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新型コロナ　与論町と指宿市の２０代女性　新たに２人感染確認　計１７４人　鹿児島県発表

(2020/07/22 17:58)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２２日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２人確認したと発表した。与論町と指宿市のいずれも２０代女性。鹿児島市天文館で発生したクラスター（感染者集団）との関連は確認されていない。鹿児島市の同日の感染確認はなかった。県内の累計感染確認は１７４人。

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