暑さでゆらゆら　鹿児島県内初の猛暑日　鹿児島市３５．５度

(2020/07/22 23:00)

強い日差しで路面にできた「逃げ水」現象＝鹿児島市住吉町（税所陸郎撮影）

鹿児島県内は２２日、高気圧の影響で晴れ間が続き、各地で厳しい暑さとなった。鹿児島市では、３５．５度の猛暑日を今年の県内で初めて観測。鹿児島地方気象台は奄美地方を除く県内に高温注意情報を発表し、熱中症などに注意を呼び掛けた。暑さにより熱っせられた地面付近の光の屈折で水たまりが現れたように見える、蜃気楼（しんきろう）の一つ「逃げ水」が各地で見られた。同市住吉町では、路面の逃げ水が行き交う車や沿道の木々をゆらゆらと映し出していた。県内の観測地点３３地点のうち鹿児島市を含む１３地点で今年最高を記録。中種子町を除く全ての観測点で真夏日以上となった。気象台によると、連休中の県内は、梅雨前線や湿った空気の影響で雨や曇りが多い。薩摩、大隅、種子島・屋久島地方は２４～２５日、奄美地方は２５日が大雨となる可能性がある。