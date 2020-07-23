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新型コロナ　与論町でさらに複数感染者

(2020/07/23 11:10)
南日本新聞ニュース
　複数の関係者によると、２１日に感染が公表された２０代女性看護師が在住する与論町で２２日午前、ほかにも複数の感染者が確認されていることが分かった。
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