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新型コロナ　鹿児島市で新たに1人感染確認　介護事業所のクラスター認定　計１７５人

(2020/07/23 17:15)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は２３日、新たに２０代女性１人が新型コロナウイルスに感染していたと発表した。これとは別に、既に感染が公表されている９０代女性らが利用していた介護事業所関連の感染者が９人に上り、クラスター（感染者集団）と認定した。県内のクラスターは、ショーパブ「ＮＥＷ　おだまＬｅｅ男爵」に次ぎ２件目。県内の感染確認は計１７５人。

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