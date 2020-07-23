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「肉と焼酎のふるさと」ＰＲ冊子作成　都城市推進委

(2020/07/23 23:00)
都城市内の肉と焼酎にこだわる７３店舗を紹介する２０２０年版「肉マップ」
都城市内の肉と焼酎にこだわる７３店舗を紹介する２０２０年版「肉マップ」
　都城市ミートツーリズム推進委員会（会長・池田宜永市長）は、無料冊子「肉マップ」を作成した。「肉と焼酎のふるさと・都城」をＰＲしようと、宮崎牛を味わえる洋食店や居酒屋を紹介する。

　Ｂ５判カラー３４ページで、１万５０００部を作った。地元食材や焼酎にこだわる市内計７３店舗を掲載。一押しメニューや価格帯も紹介する。肉マップは３年目。２０２０年版は昨年より６店舗増えた。

　高千穂牧場や道の駅都城などの観光施設、ホテル、旅行会社などで入手できる。推進委員会のホームページでも見られる。
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