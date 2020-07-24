お気に入りの器探して 「さつま夏陶マルシェ」２８日開幕
(2020/07/24 13:00)
薩摩焼の展示即売会「さつま夏陶（かとう）マルシェ」（鹿児島県、鹿児島県特産品協会、南日本新聞社主催、本坊酒造特別協賛）が２８日、鹿児島市のかごしま県民交流センターで始まる。県内各地から１７の窯元が一堂に会する、初めての催し。２３日は出展者が持ち寄った器を並べ、準備に追われた。
個性豊かな作品が並ぶ「さつま夏陶マルシェ」の会場＝鹿児島市のかごしま県民交流センター
２８日に同センターで開幕する「第４８回鹿児島陶芸展」に合わせ、薩摩焼をより身近に、暮らしの中で使ってもらおうと企画。土の味を生かした渋みあふれる皿から、若者にも親しみやすいデザインのマグカップまで、多彩な作品がそろう。
昨年、第７０回南日本文化賞を受けた有山長佑さん（８４）＝鹿児島陶芸展招待、南日本美術展委嘱作家＝が窯元の「長太郎焼本窯」も出展。カップや花器、黒ぢょかなどを並べた。
搬入作業をする有山長佑さん＝鹿児島市のかごしま県民交流センター
有山さんは「実際に使ってもらった感想を反映させて、陶器は進化していく。これだけの窯元が集まるのは珍しいので、自分好みの器を見つけてほしい」と話した。
８月６日まで（３日休館）。午前９時～午後５時、入場無料。
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