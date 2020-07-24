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大雨で日豊線（国分－都城）などで運転見合わせ

(2020/07/24 11:48)
南日本新聞ニュース
　ＪＲ九州によると、２４日午前１１時半現在、大雨の影響で日豊線（国分―都城）、指宿枕崎線（枕崎－山川）、肥薩線（隼人－吉松）が運転を見合わせている。特急「きりしま」（鹿児島中央－宮崎）「指宿のたまて箱」（鹿児島中央－指宿）は終日運休が決定している。
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