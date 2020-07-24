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新型コロナ拡大　鹿児島・与論町、来島自粛呼び掛け

(2020/07/24 11:52)
来島自粛呼び掛けを決めた与論町のヨロン島観光協会
来島自粛呼び掛けを決めた与論町のヨロン島観光協会
　新型コロナウイルス感染者が１２人確認された与論町は２４日午前、ヨロン島観光協会と旅館業組合と協議し、来島自粛を呼び掛けることを決めた。ホームページなどで周知する。
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