新型コロナ拡大　鹿児島・与論町、来島自粛呼び掛け

(2020/07/24 11:52)

来島自粛呼び掛けを決めた与論町のヨロン島観光協会

新型コロナウイルス感染者が１２人確認された与論町は２４日午前、ヨロン島観光協会と旅館業組合と協議し、来島自粛を呼び掛けることを決めた。ホームページなどで周知する。