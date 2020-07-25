コロナ収束願い、パネルで利用客応援　鹿児島空港

(2020/07/25 06:30)

新型コロナウイルス収束を願い、設置されたパネル＝霧島市の鹿児島空港

「新型コロナウイルス禍を乗り越えれば、会いたい人に会いに行ける」－。霧島市の鹿児島空港国内線ビル２階に２２日、収束を願うパネルがお目見えした。飛行機が飛ぶ青空の下、奄美で暮らす祖父母と抱き合って再会を喜ぶ家族の姿が描かれている。縦１．８メートル、横３．６メートル。日本エアコミューター（ＪＡＣ、霧島市）が「空港で働く仲間と利用客へのエールを形で表そう」と発案。国内線に就航する他の航空７社、空港の地上支援業務を担う南国交通、鹿児島空港ビルディングが賛同した。ＪＡＣの社員十数人が１カ月余りかけて制作した。１０社の社員約千人の名前を並べて、キャッチフレーズ「あの日の空をもう一度 みんなの笑顔に会うために」の文字を浮かび上がらせた。イラストを描いた整備士の草野文雄さん（５７）は「コロナ禍を抜ければ、明るい未来が待っている。みんなで力を合わせて頑張ろうというメッセージが伝わるといい」と話した。