鹿児島陶芸展 最高賞に白石さん、南日本新聞社賞は溝延さん
(2020/07/25 13:00)
第４８回鹿児島陶芸展（鹿児島県、南日本新聞社主催、本坊酒造特別協賛）の審査が２４日、鹿児島市のかごしま県民交流センターであった。創作、テーマの両部門から選ばれる最高賞の鹿児島県知事賞に、陶芸家の白石昌弘さん（４８）＝姶良市＝の「薩摩切子焼 佇（たたず）む」（創作部門）が選ばれた。
鹿児島陶芸展で審査をする（左手前から）マルテル坂本牧子氏、新里明士氏、福島善三氏＝鹿児島市のかごしま県民交流センター
創作部門の南日本新聞社賞は溝延高志さん（６７）＝霧島市＝の「元気が出る箸置き」、招待者特別賞は大畠久さん（８７）＝鹿児島市＝の「『包（ホウ）』Ⅱ」が選ばれた。
創作部門は、優秀賞３点、特選１４点、入選５４点。テーマ部門は、あらわざ賞・優秀賞３点、特選７点、入選７８点。応募は創作部門９３点（８３人）、テーマ部門１１０点（８３人）の計２０３点だった。
審査にあたった福島善三（人間国宝、陶芸家）、新里明士（陶芸家）、マルテル坂本牧子（兵庫陶芸美術館学芸員）の３氏は「バラエティーに富んでいた。陶芸の公募展が全国的に減る中、多くの出品があることにお礼を申し上げたい」と話した。
同展は２８日～８月６日、同センターで開催される（３日休館）。県内窯元・作家の作品を展示即売する「さつま夏陶（かとう）マルシェ」を、隣接会場で同時開催する。テーマ部門の選抜巡回展は８日～３１日、南さつま市の本坊家旧邸寶常（ほうじょう）である。
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