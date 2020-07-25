新型コロナ 与論、感染２３人に拡大 町と鹿児島県が来島自粛を要請
(2020/07/25 07:00)
鹿児島県は２４日、与論町と指宿市で計１４人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。与論町では１１人確認され、計２３人となった。県は同町での感染拡大を受け、厚生労働省のクラスター対策班の派遣を要請した。三反園訓県知事と山元宗与論町長はそれぞれ与論島への来島自粛を要請した。
感染者を奄美市に搬送するため待機する自衛隊ヘリと関係者＝与論町立長の与論空港
鹿児島市が同日確認した感染者はおらず、県内の感染者は２０３人になった。
与論町で感染が確認されたのは１０歳未満～８０代の男女。４人は２２日に感染が確認された２０代女性看護師が勤務する与論徳洲会病院に入院歴があり、３人はその同居親族ら。２人は、看護師が１５日に会食した感染者に連なる。ほかに看護師と直接接触のない感染者に連なる人が１人と、調査中が１人。
２３日に感染が確認された９０代男性は同病院の入院患者。看護師が会食した飲食店関係の感染者の親族で、この感染者と一時外出していたことが判明した。与論町によると、同日確認された感染者の中には役場職員２人が含まれる。
２４日に感染が確認された６人に加え、２３日に感染が確認され自宅待機していた３人、同院への入院患者１人の計１０人は、県の災害派遣要請を受けた沖縄の陸上自衛隊ヘリによって奄美大島へ搬送された。
２４日現在、２３人のうち島外搬送は１７人、島内の医療機関への入院１人、自宅待機５人。
現在、同町の感染者は病院関連と飲食店関連の２グループに大別される。それぞれがクラスター（感染者集団）と認定される可能性について、県くらし保健福祉部の地頭所恵部長は「国のクラスター対策班の判断を仰ぎたい」と語った。
指宿市で感染が確認されたのは、２０代男性２人と５０代男性１人の計３人。指宿南九州消防組合によると、２０代の２人は、２３日に感染が確認された同組合の救急隊員の同僚。同じ庁舎で働く他の同僚は全て陰性だった。５０代男性は調査中。
２４日発表された感染者の中に重症者はいない。県内では２３日時点で４６人が医療機関に入院し、４人が宿泊施設に入所。３人は自宅待機している。７月以降の退院・退所は１２５人。
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