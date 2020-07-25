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東九州道の通行止め解除

(2020/07/25 09:33)
南日本新聞ニュース
　大雨の影響で２４日夜から不通となっていた東九州自動車道の末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）－国分ＩＣは２５日早朝、通行止めが解除された。
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