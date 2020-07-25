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新型コロナ　鹿児島市で新たに２人感染確認　計２０５人

(2020/07/25 17:09)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は２５日、新たに２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。２０代と７０代の女性。天文館のショーパブで発生したクラスター（感染者集団）との関連は確認されていない。県内の感染確認は計２０５人となった。

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