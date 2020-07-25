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新型コロナ　与論で新たに６人　県内累計２１１人に　県発表

(2020/07/25 17:58)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２５日、与論町で新型コロナウイルスの感染者を新たに６人確認したと発表した。１０代から６０代の男女。鹿児島市発表分も含めて、２５日の感染確認は８人に上った。県内の累計感染確認は２１１人となった。

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