鹿児島陶芸展、審査員が解説会 かごしま県民交流センターで２８日開幕
(2020/07/26 13:00)
第４８回鹿児島陶芸展（鹿児島県、南日本新聞社主催、本坊酒造特別協賛）の出品者向け解説会が２５日、鹿児島市のかごしま県民交流センターであった。約５０人が訪れ、審査員によるアドバイスに耳を傾けた。同展は２８日開幕する。
鹿児島陶芸展の審査員による解説に聞き入る出品者＝鹿児島市のかごしま県民交流センター
福岡県の陶芸家で人間国宝の福島善三氏、岐阜県の陶芸家、新里明士氏、兵庫陶芸美術館学芸員のマルテル坂本牧子氏が審査した。
最高賞の県知事賞に輝いた姶良市の陶芸家、白石昌弘さん（４８）の作品「薩摩切子焼 佇（たたず）む」について、「シンプルですっきりした作品。口の部分の曲線がゆらぎや優しさを感じさせる」と評した。
創作部門で入選した鹿児島市の徳永茂さん（７７）は「デザイン、タイトル、作ったものの内容が合致すれば作品が生きると教えてもらい、とても参考になった」と話した。
２８日午前９時１０分から県民交流センターで開場式がある。８月６日まで（３日休館）。観覧料６００円、高校生以下無料。また、隣接会場では県内１７の窯元が展示即売する「さつま夏陶マルシェ」が開かれる。
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