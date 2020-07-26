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ＪＲ九州４線の運転再開

(2020/07/26 10:44)
南日本新聞ニュース
　ＪＲ九州は２６日午前１０時２０分までに、始発から運転を見合わせていた肥薩線・吉松－隼人、吉都線・吉松－都城、指宿枕崎線・指宿－枕崎、日南線・宮崎－志布志を再開した。
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