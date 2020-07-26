新型コロナ　与論で新たに５人　累計２１６人に　鹿児島県発表

(2020/07/26 17:58)

鹿児島県は２６日、与論町で新型コロナウイルスの感染者を新たに５人確認したと発表した。１０歳未満～６０代の男女。鹿児島市の同日の感染者発表はなく、県内の累計感染確認は２１６人となった。