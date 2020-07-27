新型コロナ　新たに３人感染確認　与論２人と福岡市の男性１人　鹿児島県発表

(2020/07/27 18:01)

鹿児島県は２７日、新型コロナウイルスの感染者を新たに３人確認したと発表した。与論町の６０代、７０代の男女と福岡市の４０代男性。同男性は２２日から南さつま市に滞在。鹿児島市の２７日の感染者発表はなく、県内の累計感染確認は２１９人となった。