TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島市の９０代女性死亡、県内で初の死者

(2020/07/28 17:11)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は２８日、新型コロナウイルスに感染して入院していた同市の９０代女性が死亡したと公表した。県内で感染者の死亡は初めて。

新型コロナまとめサイトはこちら
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ