新型コロナ 新たに１０人感染 与論６人 県発表
(2020/07/28 18:03)
- 新型コロナ 新たに１０人感染 与論６人 県発表 (07/28 18:03)
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- １９年度の県内立地協定４０件 前年度比２件減も高水準 鹿児島県 (07/28 15:00)
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- 日本風力サービスが出水・水俣で風力発電計画 １９基、６万８４００キロワット (07/28 11:00)
- 鮮やかな大輪 気持ち和らぐヒマワリ８００本 姶良・蒲生中 (07/28 10:00)
- 土用丑の日にウナギの給食 子どもら堪能 大崎町内小中学校 (07/28 09:00)
- 与論町で新たに２人感染、合計３６人に 県累計は２１９人 鹿児島県発表 (07/28 08:00)
- ブドウ狩りのシーズン到来 さつま町農園ではさみ入れ (07/28 08:00)
- 深夜の“散髪” 市電軌道敷、芝刈り始まる 鹿児島市 (07/28 06:30)
- 県政課題５４項目引き継ぎ 塩田氏、２８日に鹿児島県知事就任 (07/27 23:00)
- 三反園知事が退任 「県民に感謝」 鹿児島県 (07/27 22:30)
- 伝統芸能「山田楽」親子で飾り付け 阿久根・三笠中 (07/27 22:30)
- 市立病院に感謝のブルーリボンツリー 城山ホテルが贈る 鹿児島市 (07/27 22:00)
- 励まし合い全員がトライアスロン完走 薩摩川内・水引小 (07/27 21:00)
- 新型コロナ対策研修会開く 鹿児島市の天文館など飲食店ら (07/27 20:30)
- コロナ風評被害でエール 病院にクッキー贈る 鹿屋・高山さん (07/27 20:00)
- 新型コロナ 新たに３人感染確認 与論２人と福岡市の男性１人 鹿児島県発表 (07/27 18:01)
- ヒマワリ８万本見頃 小ぶりながら鮮やかな黄色 鹿児島市都市農業センター (07/27 16:00)
- “遺伝子汚染”甲突川に「東海型」メダカ 市民団体調査で生息判明 鹿児島 (07/27 13:00)
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