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新型コロナ　新たに１０人感染　与論６人　県発表　

(2020/07/28 18:03)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２８日、新型コロナウイルスの感染者を新たに１０人確認したと発表した。与論町が６人、指宿市２人、霧島市１人、薩摩川内市１人。鹿児島市の２８日の感染確認はなく、県内の累計感染確認は２２９人となった。死者は鹿児島市の１人。

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