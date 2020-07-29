新型コロナ感染 鹿児島県内初の死者は入院中の９０代女性 基礎疾患悪化、介護クラスター関連
(2020/07/29 09:30)
同市によると、死亡した９０代女性は市内２例目のクラスター（感染者集団）が確認された介護事業所の利用者。２６日ごろ死亡したとみられるが、正確な日時や詳しい死因は明らかにしていない。女性は発熱やせきなどの症状があり、１８日に検査を受けて陽性と判明。軽症として入院し、コロナの症状は快方に向かっていた。
南日本新聞の取材によると、女性が利用していたのは、まつした人材サービス（同市）が運営する「デイサービス西駅乃湯」。１８～２０日に同社職員、利用者、家族の計９人の感染が確認された。感染経路は調査中。市は「これ以上の広がりはない」とみており、事業所名を公表していない。
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