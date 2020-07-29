三反園前知事の退職手当はいくらだった？　コロナで２割削減も、支給割合は九州一　鹿児島県

(2020/07/29 08:46)

花束を贈られ、庁舎を後にする三反園訓知事＝２７日、鹿児島県庁

鹿児島県は２７日、同日付で退任の三反園訓知事に支払われる退職手当が１期４年分で約３１７４万円になると明らかにした。新型コロナウイルスの県経済への影響を考慮し、規定額より２割カットした。退職手当は、月給１２４万円に在職月数と、県の条例で定めた支給割合（３分の２）を乗じて算出する。支給割合は九州の知事で最も高くなっている。三反園知事の場合、これまで月給は満額支給されており、県議会６月定例会で自身の退職手当と今年７月分の給料の２割削減を表明し、関連条例が可決されていた。削減額は合わせて約８１４万円。退職手当は１カ月以内に支払われる予定。