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鹿児島県夏季高校野球大会　神村学園が優勝　国分中央に１２－２　

(2020/07/29 12:54)
３回裏、神村・桑原が本塁打を放ちホームイン＝平和リース
３回裏、神村・桑原が本塁打を放ちホームイン＝平和リース
　２０２０鹿児島県夏季高校野球大会は２９日、鹿児島市の平和リース球場で決勝があり、神村学園が国分中央を１２－２で破り、２年連続で夏の県大会を制した。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

３７３高校野球

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