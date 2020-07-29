新型コロナ　鹿児島県内新たに３人確認　うち与論２人　県発表

(2020/07/29 17:59)

鹿児島県は２９日、新型コロナウイルスの感染者を新たに３人確認したと発表した。与論町の３０、６０代の男性２人と、福岡市の２０代男性。鹿児島市の２９日の感染者はなく、県内の累計感染確認は２３２人となった。