鹿児島Ｕ、３連勝ならず 岐阜に０－４
(2020/07/29 21:04)
サッカーＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２９日、鹿児島市の白波スタジアムで岐阜と対戦、０－４で敗れ、３連勝を逃した。通算成績は３勝１分け３敗。
前半、キーパーをかわしシュートを放つ鹿児島Ｕ・牛之浜＝白波スタジアム
後半２分に先制を許すと、その後も立て続けに追加点を奪われた。
鹿児島Ｕの次戦は８月２日、神奈川県の相模原ギオンスタジアムで相模原と戦う。
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