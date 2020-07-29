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鹿児島Ｕ、３連勝ならず　岐阜に０－４

(2020/07/29 21:04)
前半、キーパーをかわしシュートを放つ鹿児島Ｕ・牛之浜＝白波スタジアム
前半、キーパーをかわしシュートを放つ鹿児島Ｕ・牛之浜＝白波スタジアム
　サッカーＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２９日、鹿児島市の白波スタジアムで岐阜と対戦、０－４で敗れ、３連勝を逃した。通算成績は３勝１分け３敗。
　後半２分に先制を許すと、その後も立て続けに追加点を奪われた。
　鹿児島Ｕの次戦は８月２日、神奈川県の相模原ギオンスタジアムで相模原と戦う。
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