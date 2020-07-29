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キスリングのアートクッキーいかが　鹿児島市立美術館内カフェ

(2020/07/29 22:00)
キスリング作品をイメージしたクッキー＝鹿児島市立美術館の「ｈａｎａ　ｃａｆｅ」
キスリング作品をイメージしたクッキー＝鹿児島市立美術館の「ｈａｎａ　ｃａｆｅ」
　「キスリング展」を開催中の鹿児島市立美術館内にある「ｈａｎａ　ｃａｆｅ」に、展示作品を模したアートクッキー（１０５０円）が登場した。本物を思わせる鮮やかな色使いが、来場者の目を引いている。

　油彩「赤い服の女」をモチーフに、同店の久保愛子さんが手作りした。「物憂げな表情や手のしぐさの意味を考えながら作った」と久保さん。顔はつまようじで細工し、背景のかすれ具合も忠実に再現した。

　真っ赤な衣装と濃紺の背景には、キスリングの出身地ポーランドの特産品でもあるラズベリー、ブルーベリー味のアイシング（砂糖装飾）を施した。ベリーの色合いと甘酸っぱさを生かしたクッキーは“キス”の味？
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