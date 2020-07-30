新型コロナ　与論さらに感染拡大計４４人に　出張中の福岡の男性１人も確認　２９日発表

(2020/07/30 09:15)

鹿児島県は２９日、新たに３人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。うち与論町の住民は２人。同町在住の感染者は計４４人になった。県内の累計感染者数は２３２人。与論町の感染者は３０代と６０代の男性。３０代男性は２５日に感染が確認された感染者の親族で、２５日のＰＣＲ検査では陰性だったが、２９日に症状が出たため抗原検査を受けて陽性が判明した。自宅待機している。同男性は２２、２３日に感染が確認された与論徳洲会病院の医療従事者に連なる。６０代男性は２７日に発表された感染者の職場の同僚。与論島内の医療機関に入院している。もう１人の感染者は福岡市在住の２０代男性。出張のため県内を訪れた２７日にのどの痛みなどの症状が出たため、同日県内の医療機関を受診し、ＰＣＲ検査を受けた。県内に濃厚接触者はいない。出張に同行した同僚は既に県外におり、居住地で調査を行う。県内の２９日の重症者は３人。２８日時点で５２人が医療機関に入院し、１１人が宿泊施設に入所、８人が自宅待機している。７月以降の退院・退所は１４７人で、うち死亡は１人。