新型コロナ 与論さらに感染拡大計４４人に 出張中の福岡の男性１人も確認 ２９日発表
(2020/07/30 09:15)
鹿児島県は２９日、新たに３人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。うち与論町の住民は２人。同町在住の感染者は計４４人になった。県内の累計感染者数は２３２人。
与論町の感染者は３０代と６０代の男性。３０代男性は２５日に感染が確認された感染者の親族で、２５日のＰＣＲ検査では陰性だったが、２９日に症状が出たため抗原検査を受けて陽性が判明した。自宅待機している。
同男性は２２、２３日に感染が確認された与論徳洲会病院の医療従事者に連なる。６０代男性は２７日に発表された感染者の職場の同僚。与論島内の医療機関に入院している。
もう１人の感染者は福岡市在住の２０代男性。出張のため県内を訪れた２７日にのどの痛みなどの症状が出たため、同日県内の医療機関を受診し、ＰＣＲ検査を受けた。県内に濃厚接触者はいない。出張に同行した同僚は既に県外におり、居住地で調査を行う。
県内の２９日の重症者は３人。２８日時点で５２人が医療機関に入院し、１１人が宿泊施設に入所、８人が自宅待機している。７月以降の退院・退所は１４７人で、うち死亡は１人。
- 新型コロナ 与論さらに感染拡大計４４人に 出張中の福岡の男性１人も確認 ２９日発表 (07/30 09:15)
- テンペラの魅力楽しんで 油彩画など２００点展示 鹿児島市 (07/30 09:00)
- 延期の鹿児島国体、２３年開催軸に調整か 塩田知事、佐賀県に協力要請へ (07/30 08:40)
- テークアウト市場を再開 毎月１週間 出水飲食業組合 (07/30 08:00)
- １０月の鹿児島県畜産共進会が中止 新型コロナで２０１０年以来 (07/30 06:00)
- ７月台風、初のゼロ？ ８月から続発の恐れ、鹿児島県内警戒を (07/29 23:30)
- 子育て支援動画配信 ３１日から 産後ヨガなど８講座 南大隅町 (07/29 23:30)
- 「京都賞」展示コーナー完成 鹿児島大学稲盛記念館 (07/29 23:00)
- アオバズクのひな 元気に巣立て さつま・盈進小 (07/29 22:30)
- キスリングのアートクッキーいかが 鹿児島市立美術館内カフェ (07/29 22:00)
- ビデオ通話アプリで情報モラル講座 阿久根中 (07/29 21:30)
- 鹿児島Ｕ、３連勝ならず 岐阜に０－４ (07/29 21:04)
- 「不滅」トラノオ３鉢次々開花 曽於 (07/29 21:00)
- 就学の不安解消を 未就学児の保護者向け冊子作成 姶良市教委 (07/29 20:30)
- ジビエしょうゆ完成 シカ肉使いまろやかに 阿久根・鶴翔高 (07/29 20:00)
- 新型コロナ 鹿児島県内新たに３人確認 うち与論２人 県発表 (07/29 17:59)
- ホッキョクグマに氷のお中元 鹿児島市の平川動物公園 (07/29 13:00)
- 鹿児島県夏季高校野球大会 神村学園が優勝 国分中央に１２－２ (07/29 12:54)
- 祝創立１５０年 ２７０人の人文字ドローン撮影 日置市・湯田小 (07/29 11:00)
- ２女児１１日間置き去り 両親、乳幼児健診半数受けず 鹿児島市などへ虐待疑い通報なし (07/29 10:15)
- 新型コロナ 与論さらに感染拡大計４２人に 指宿、霧島、薩摩川内でも４人確認 ２８日、鹿児島県発表 (07/29 10:00)
- 地元の豊かな海守ろう 錦江町・大根占小児童がごみ調査 (07/29 10:00)
- 新型コロナ感染 鹿児島県内初の死者は入院中の９０代女性 基礎疾患悪化、介護クラスター関連 (07/29 09:30)
- 米づくりの苦労を地元農家に学ぶ 薩摩川内・隈之城小 (07/29 09:00)
- 「鹿児島ロケット２号機」エンジン燃焼試験開始 (07/29 08:00)
- 塩田・鹿児島県知事就任 楠隼中高共学化検討へ 女性の人材育成重視 (07/29 06:30)
- 多様な作風１８５点並ぶ 鹿児島陶芸展が開幕 (07/28 23:00)
- 気分はウグイス嬢 大崎町・持留小児童が町内放送収録 (07/28 22:30)
- 民具と絵本、親しんで 出水・高尾野郷土館 (07/28 22:00)
- 祝創立１５０年 全児童が記念看板作製 さつま・山崎小 (07/28 21:00)